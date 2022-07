Festival "Bièrez-vous" à Schaltin les 6 et 7 août

Ces 6 et 7 août, plus de 100 bières seront à tester auprès de 25 véritables brasseries artisanales. Les journées seront rythmées par des concerts pour les fans de musique. Par ailleurs, sensibles depuis la création du Festival à l’accueil des familles, les organisateurs donnent cette fois une nouvelle dimension au Village des Enfants avec, en plus des traditionnels châteaux gonflables, animateur et grimeuse, la participation de nombreux partenaires associatifs. Nouveauté le samedi, les organisateurs mettent en

avant des démarches culturelles autour de la divine boisson. La journée, des rencontres sont organisées avec des photographes spécialisés, illustrateurs d'étiquettes ou encore avec une zytho-bédéphile associant ses 2 passions (bières et BD).

Présentations en compagnie de Thomas Pesesse