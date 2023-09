Festival autour du travail du saule à Montquintin ces 22, 23 et 24 septembre

Un festival autour du travail du saule qui comportera plusieurs stages : fabrication d’une mangeoire, garnissage d’une bouteille, mandala nature, panier..

Il vous est possible de vous inscrire pour une formation durant deux jours, les 22 et 23 septembre ou simplement une journée voire même une demi-journée.

Des stages pour les plus petits sont aussi au programme.

Outre ces formations, visites guides, démonstrations et atelier, bar et restauration seront aussi proposés.

Détails en compagnie de Françoise Marion invitée de Luxembourg Matin sur Vivacité ce mardi