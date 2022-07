Festival au carré de Mons : Les spectacles au programme de ce week-end de clôture

Le Festival au carré est de retour cette année jusqu’au 10 juillet après deux ans d’absence. Au programme : concerts, cinéma, danse ou théâtre pour rythmer ce début d’été. Pour son week-end de clôture, des spectacles, certains gratuits sont à venir apprécier dans la ville du Doudou et aux alentours.

Dans l’après-midi du samedi, petits et grands pourront venir profiter de spectacles dans le Parc de la cascade d’Hyon. Cette sortie est la première du genre organisée par le festival, les participants peuvent choisir de se détendre au bord de l’eau ou de s’intéresser au théâtre d’objets ou à un vélo-bibliothèque. Le duo de funambules "Via Belgica" saura impressionner les spectateurs en exécutant leurs acrobaties au-dessus de l’eau, une façon d’entremêler art et nature.