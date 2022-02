Festival Anima : remporte ton Pass en ligne !

Le Festival Anima se déroulera du 25 février au 6 mars sous une nouvelle forme hybride : en salle à Flagey, au Palace, au Kinograph, à la Cinematek et dans une dizaine de décentralisations en Flandre et en Wallonie.

Mais ce n’est pas tout, en plus des séances en salle, la programmation des courts métrages pour les plus jeunes sera également accessible en ligne sur Anima Online. Tu pourras y retrouver des contenus supplémentaires, proposés uniquement en ligne, pour le plus grand bonheur des familles qui souhaitent profiter du festival à la maison.