Festival Anima : remporte tes places pour “Zébulon et les médecins volants”

Après une édition totalement en ligne l’année dernière, le Festival Anima est de retour cette année pour une 41e édition. Il se déroulera du 25 février au 6 mars en salle à Flagey, au Palace, au Kinograph, à la Cinematek et dans une dizaine de décentralisations en Flandre et en Wallonie. OUFtivi te propose un concours pour remporter tes places pour l’un des films à l’affiche : “Zébulon et les médecins volants”. La séance se déroulera le lundi 28 février à 14h au Studio 4 à Flagey.