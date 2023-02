Festival Anima : la sélection d’iXPé pour vous guider !

Réalisé par Satomi Maiya et Yutaro Kubo, The Girl from the Other nous plonge dans un drame fantastique et mystérieux. Le décor nous plonge dans un univers où deux mondes coexistent : celui de l’intérieur où vivent les humains et celui de l’extérieur où vivent des monstres. Afin de ne pas subir une malédiction de ces derniers, il ne faut en aucun cas les toucher. Le point de départ de cette histoire se trouve dans la rencontre de deux êtres, une petite fille du nom de Shiva et un maudit.

Le film est conseillé pour les plus de 16 ans.

Séances : le samedi 18 février à 22 heures et le jeudi 23 février à 22 heures.