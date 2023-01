Festival Anima 2023 : tou.te.s au cinéma avec La Trois et Plan Cult !

La 42e édition du Festival International du Film d’Animation de Bruxelles aura lieu cette année du 17 au 26 février. Vous retrouverez les films à l’affiche répartis entre Ciné Flagey, le Palace et la Cinematek, ainsi que plusieurs cinémas en Wallonie et en Flandre. Et on a plein de places à vous faire gagner !

Une programmation riche de nombreux longs métrages inédits avec Nayola, le film d’ouverture, premier film du réalisateur portugais José Miguel Ribeiro, coproduit par la Belgique, et qui nous plongera dans le destin de 3 femmes frappées par la guerre en Angola.

Mais aussi Saules aveugles, femme endormie, adaptation des plus célèbres nouvelles de Haruki Murakami. Interdit aux chiens et aux Italiens qui raconte comment Luigi Ughetto va traverser les Alpes pour entamer une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille. O u encore My Love Affair With Marriage, u ne histoire de rébellion féminine intérieure.

De chouettes moments à vivre en famille aussi comme avec le film belgo-néerlandais Un amour de cochon ou les non moins adorables Ernest & Célestine pour Le Voyage en Charabie.

Mais Anima est aussi et toujours synonyme de fête. On verra cette année le retour de la Soirée Queer, véritable célébration des films de la communauté LGBTQIA + , la traditionnelle Nuit animée, t outes les séances de courts-métrages Best of Shorts et notamment une soirée spéciale d’une sélection de films courts réalisés en majorité par des femmes et qui parlent sans fausse pudeur de thèmes liés à l’amour, au corps, à la maternité… et C’est du belge avec pleins d’invités.

Cette année, Anima propose aussi de zoomer sur le cinéma d’animation espagnol contemporain avec des films pour adultes et enfants qui mettront en lumière le talent des animateurs espagnols d’aujourd’hui.