Festival Alimenterre : questionner nos manières de cultiver et d’habiter la terre

Depuis 14 ans, le Festival de films Alimenterre, initiative de l’ONG SOS Faim, sensibilise les citoyen.ne.s belges aux enjeux mondiaux de l’agriculture et de l’alimentation.

Alimenterre revient à Bruxelles et en Wallonie pour la 14ème année consécutive avec une sélection de documentaires et de courts métrages, des rencontres ancrées dans l'actualité, des débats éclairants, des ateliers collectifs et des concerts et DJ sets aux rythmes endiablés. Dans une ambiance festive et conviviale, l'édition 2022 s'ouvre à d'autres genres et formes artistiques : science-fiction et anticipation, labo-fiction et joutes verbales.