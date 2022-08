Ferveur populaire, médailles belges, futur : Jean-Michel Saive, président du COIB tire le bilan des championnats européens

Cerise sur le gâteau de championnats européens globalement parfaitement réussis, les sportifs et sportives belges carburent à plein régime et font de bons résultats. De bon augure pour Paris 2024 ? Saive tempère légèrement : "Il faut faire la distinction entre les sports olympiques et non-olympiques. On fait quelques bons résultats dans des sports non-olympiques donc ça ne comptera pas pour Paris. Néanmoins, les athlètes sont présents, le drapeau belge est présent, les athlètes n’ont pas peur d’afficher leurs ambitions, on a des médailles, c’est de bon augure pour la suite. Pour avoir cet avant-goût de Jeux, c’est parfait. Il y aura les Jeux Européens l’année prochaine, une répétition pour tout le monde. Avant Paris 2024 qui va bien vite arriver."

En parlant des Jeux 2024, ils auront lieu à Paris, juste à côté de chez nous. Une aubaine pour faire monter la ferveur populaire : "La pression va augmenter petit à petit. Tous les critères sont connus dans les fédérations donc les tournois vont commencer à compter. Le compte à rebours est lancé, beaucoup de pression, encore du temps. Les Jeux seront à côté de chez nous, avec du public, c’est fantastique. A nous Belges, à nous COIB de surfer sur la vague, c’est une opportunité unique. En plus il y a l’envie du public de revenir parce que Tokyo et Pékin c’était sans spectateurs donc l’engouement va être encore plus grand que par le passé. A nous de mettre tout en oeuvre pour que ce soit une réussite."

Reste désormais la grande question. Quand la Belgique sera-t-elle capable d’organiser ce genre d’événement, comme Munich l’a fait avec les championnats européens ? Interrogé, Saive explique : "Nous on a la volonté d’organiser le European Youth Olympic festival en 2027, on a envoyé notre lettre d’intention au Comité Olympique européen. On est au tout début, on continue à discuter pour avancer sur ce sujet-là. Ce sont 10 sports, ce sont des jeunes, c’est la tranche d’âge 14-18. Ce n’est pas un format olympique donc ce sera un organisateur hors du mouvement olympique. Les Jeux Européens ce sera seulement la 3e édition en Pologne puis à Bakou puis en Biélorussie. Puis, on a des championnats du monde qui vont s’organiser dans le futur en Belgique. Il y a des organisateurs qui ont envie de retrousser leurs manches pour faire des choses en Belgique. Quels championnats du monde ? Ceux de Breakdance et de gymnastique, ce seront de beaux événements."