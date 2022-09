Fervent défenseur de la cause animale, humaine et environnementale Guillaume Corpard sera en conférence au Salon Valériane

Parmi les conférenciers, Guillaume Corpard. Cet habitant des Ardennes belges est réalisateur, auteur, musicien et conférencier.

C'est aussi un fervent défenseur de la cause animale, environnementale et humaine. En 2015 il a co-réalisé le film "My Life's a cage". Il anime des conférences en Suisse, en France, et en Belgique sur le thème des animaux, des humains et de la planète.