Des bus de remplacement effectuent le trajet entre Louvain et Malines. Les conditions climatiques ont également projeté quelques branches sur les voies à Erembodegem, en Flandre orientale. Mais une équipe d’Infrabel a rapidement dégagé les rails et la circulation n’a pas été perturbée. Les trains internationaux se rendant aux Pays-Bas ont, eux, dû provisoirement rouler au ralenti entre la frontière et Amsterdam en raison des vents violents. La limitation de vitesse a toutefois été levée vers 09h30.