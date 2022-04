Ferrero : l’entreprise alimentaire n’avait pas prévu de communication de crise et cela s’est ressenti

Les entreprises comme Ferrero, leur domaine, ce sont les chaînes de production alimentaire et pas… la communication. Et cela s’est ressenti. Il semble que même un géant comme cette entreprise n’avait pas prévu de communication de crise digne de ce nom. Pas de numéro d’appel pour ses clients. Peu de communication envers les médias. Deux annonces officielles sur leur site internet et une seule interview de la porte-parole donnée par téléphone. Et pourtant, cela se prépare en amont. Avant la crise.