Ferrero Arlon, une nouvelle réunion entre syndicats et direction et elle fut plutôt constructive

Nouvelle réunion entre la Direction de Ferrero Ardennes et les syndicats, ce vendredi. La Direction a expliqué qu’elle était occupée à rédiger un plan de travail pour désinfecter les installations et pour que les conditions d’hygiène dans l’entreprise soient conformes. Ce plan doit, bien sûr, être approuvé par l’AFSCA. Une fois cette étape importante franchie, on pourra déterminer le nombre de travailleurs qui seront nécessaires pour préparer le redémarrage des activités. Aucune date n’est avancée pour une reprise de la production sur le site!