Ferrari remporte pour la première fois les 24 Heures du Nürburgring devant la BMW de Maxime Martin et Dries Vanthoor

La Ferrari 296 GT3 #30 de l'équipe allemande Frikadelli Racing (David Pittard, Nick Catsburg, Felipe Laser et Earl Bamber) a remporté ce dimanche les 24 Heures du Nürburgring, l'une des plus prestigieuses courses d'endurance au monde.

Les constructeurs allemands n'avaient plus été battus à domicile depuis plus de 20 ans, et la victoire d'une Chrysler Viper en 2002.

Le quatuor de la BMW M4 GT3 #98 de l'équipe allemande ROWE Racing - les Belges Maxime Martin et Dries Vanthoor, l'Allemand Marco Witmann et le Néo-Zélandais Sheldon van der Linde -, parti depuis la 33e place sur la grille de départ, a réalisé la course quasiment parfaite et a terminé à la deuxième place, à moins de 30 secondes des vainqueurs.

Le Limbourgeois Dries Vanthoor, deux fois vainqueur des 24 Heures du Nürburgring après ses succès en 2019 et 2022 avec Audi, n'a pas été en mesure de revenir sur la Ferrari de tête lors de son dernier relais.

Le Bruxellois Maxime Martin, lauréat des 24 Heures de Spa en 2016 (avec BMW) et des 24 Heures du Mans en GT (avec Aston Martin) en 2020, devra pour sa part encore patienter avant de décrocher la victoire de prestige qui lui manque sur la Nordschleife.