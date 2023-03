Ferrari, Porsche, Villeneuve, quatre Belges ambitieux... Le Championnat du Monde d'Endurance entre dans une nouvelle ère

Qui dit saison exceptionnelle, dit aussi présence exceptionnelle... de pilotes belges. Ils seront quatre à disputer les sept manches au programme cette année : Sarah Bovy (Iron Dames, Porsche 911 RSR-19), Alessio Picariello (Iron Lynx, Porsche 911 RSR-19), Ulysse De Pauw (AF Corse, Ferrari 488 GTE EVO) et Laurens Vanthoor (Porsche Penske Motorsport, Porsche 963).

Le Limbourgeois de 31 ans, pilote officiel Porsche depuis de nombreuses saisons, a quasiment tout gagné en GT. Il a été promu en catégorie Hypercar et partagera le volant de la #6 avec André Lotterer et Kevin Estre. Son rêve ? Remporter les 24 heures du Mans...

Le paddock regorgera également d'anciens pilotes de Formule 1 : le Champion du Monde 1997, Jacques Villeneuve, se glisse à 51 ans dans le baquet de la modeste Vanwall Vandervell 680, la voiture qui semble, à l'heure actuelle, la moins performante de la catégorie Hypercar.

Kamui Kobayashi, Sébastien Buemi et Brendon Hartley (Toyota) viseront eux de nouvelles victoires, alors qu'Antonio Giovinazzi (Ferrari), Jean-Eric Vergne et Paul Di Resta (Peugeot) tenteront eux aussi de se faire une place au soleil. Robert Kubica (WRT et Daniil Kvyat (Prema Racing) seront pour leur part actifs dans la très relevée catégorie LMP2.

Cette année, le Championnat du Monde sera une nouvelle fois de passage en Belgique à l'occasion des 6 Heures de Spa, le 29 avril. Avant une édition des 24 Heures du Mans, qui fêteront leurs 100 ans les 10 et 11 juin prochains, qui s'annonce déjà exceptionnelle...