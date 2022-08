Ferrari : les raisons de la débâcle

Mais les approximations de l’équipe restent sans doute l’élément le plus marquant côté Scuderia. Trois victoires promises à Leclerc qui s’envolent après des cafouillages stratégiques, à commencer par celui de Monaco. "Je n’ai pas de mot. La saison est longue, mais on ne peut pas se permettre ça. On avait tout pour gagner… et on l’a foutu carrément à la poubelle. Ca fait mal, encore une fois à la maison. Bref…", pointait le Monégasque.

En cinq courses, Leclerc passe de 19 points d’avance sur Verstappen… à près de 50 points de retard sur le champion du monde. En plus de cela, Ferrari ne désigne pas de numéro un et tergiverse même quand la concurrence est dans les cordes, même quand Leclerc est bloqué derrière son équipier Carlos Sainz.

Silverstone, deuxième choix stratégique discutable. La victoire file entre les gants de Leclerc au profit de Sainz. Première victoire de la carrière de l’Espagnol, mais encore de précieux points gâchés pour le Monégasque. Il pense se relancer après sa victoire en Autriche… mais part ensuite à la faute en France.

Pour couronner le tout, les stratèges Ferrari sont de retour en Hongrie. Leclerc mène le Grand Prix et, encore une fois, le team ruine sa course avec une stratégie douteuse. Le pire dans tout cela, c’est que la Scuderia n’assume pas, tout le contraire de son pilote quand il commet une erreur. Pour la première fois, les discours divergent avant le break estival. "Je ne sais pas trop quoi dire. Les pneus médiums étaient vraiment bien. On était plutôt rapide et les pneus étaient encore assez neufs. J’étais confiant et je l’ai dit à la radio", précisait Leclerc. "Nous n’avions pas le rythme et nos pilotes souffraient", indiquait pour sa part Mattia Binotto, patron du team Ferrari.