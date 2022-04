Ferrari est la nouvelle référence selon Helmut Marko, conseiller de Red Bull

Après des années de domination de Mercedes, la Formule 1 semble avoir trouvé sa nouvelle écurie de pointe. Il s'agit de Ferrari. C'est en tout cas l'avis de Helmut Marko, très influent auprès de Red Bull, le team du champion du monde Max Verstappen.

"Ferrari est bon quelle que soit la température, sur n'importe quel circuit et avec tout type de pneumatiques" a confié l'Autrichien au magazine Bild mercredi.

L'écurie au petit cheval cabré caracole en tête des championnats après les trois premiers Grands Prix et va aborder ce week-end le Grand d'Emilie-Romagne sur le circuit d'Imola que connaît très bien Ferrari.

Charles Leclerc domine le championnat des pilotes avec 71 points après ses victoires à Bahrain et en Australie, et sa 2e place en Arabie saoudite. Le Monégasque, qui a signé le meilleur tour dans les trois courses, devance de 34 points George Russell et sa Mercedes. Le deuxième pilote Ferrari Carlos Sainz Jr occupe la 3e place quatre points plus loin. Le champion du monde Max Verstappen, malgré un succès en Arabie saoudite, est 6e et relégué à 46 points, en raison de deux abandons. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton n'est guère mieux loti avec sa 5e place actuelle à 43 longueurs de Leclerc.

Au classement des constructeurs, Ferrari possède 104 points, 39 de plus que Mercedes.

La Formule 1 a rebattu ses cartes cette année en modifiant énormément son règlement technique. Elle a ainsi obligé tous les constructeurs à concevoir de nouvelles voitures.