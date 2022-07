Ferrari en pole provisoire aux 24 Heures de Spa-Francorchamps

La Ferrari 488 d'Antonio Fuoco/Daniel Serra/Davide Rigon (Ita/Bré/Ita) a été la plus rapide des qualifications jeudi soir aux 24 Heures de Spa-Francorchamps. Les 20 voitures les plus rapides se disputeront la pole position vendredi.

Avec une quatre séances de 15 minutes, une par pilote, c'est à la moyenne des chronos qu'une partie de la grille de départ a été constituée. Ferrari a réalisé le doublé avec l'équipage Fuoco/Serra/Rigon qui a devancé Miguel Molina/James Calado/Nicklas Nielsen (Esp/G-B/Dan) et la Lamborghini de Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli (Afs/Ita/Ita).

Côté belge, l'Audi de Dries Vanthoor et Charles Weerts a signé le 5e temps alors que l'Aston Martin de Maxime Martin a terminé les qualifications à la 13e place. Ce sont les seuls pilotes belges qui seront concernés par la Super Pole.

Sa Porsche ayant été victime de problèmes de freins, le Limbourgeois Laurens Vanthoor fait partie des grands perdants de la soirée et devra s'élancer depuis la 64e place.

Pour les autres belges, 25e position pour Frédéric Vervisch (Audi), 35e pour Gilles Magnus et Nicolas Baert (Audi), Louis Machiels (Ferrari) est 41e, 44e temps pour Ulysse De Pauw (Audi), 47e chrono pour Sarah Bovy (Ferrari), juste devant l'Audi de Benjamin Lessennes. Enfin, 52e place pour Baptiste Moulin (Lamborghini) et 56e temps pour Nigel Bailly, Stéphane Lémeret et Maxime Soulet (Bentley).

La Super Pole aura lieu vendredi à 19h00.