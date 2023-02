Ferrari choisit la Saint-Valentin pour présenter sa nouvelle F1, qui fait craquer le cœur des tifosi

L’hiver a été studieux du côté de la Scuderia, pour sortir cette nouvelle F1, avec un tout nouveau moteur, comme le confirme Frédéric Vasseur : "On a fait un travail incroyable pendant l’hiver à Maranello, pour sortir ce nouveau moteur. Je vous avoue que quand on a allumé le moteur à l’usine, cela a été un super moment d’émotion. Maintenant c’est aux pilotes de l’essayer, et de nous donner leur feedback".

Pour savoir, qui allait avoir la chance d’essayer la FS23 le premier, Leclerc et Sainz ont joué à pile ou face, sous le regard attentif de Vasseur. Le Monégasque a remporté ce duel, et c’est donc lui qui a eu la chance de conduire le premier, sa monoplace pour 2023. Il a donné ses premières impressions après avoir fait deux tours de circuit: "Quel bonheur de prendre le volant de la voiture après avoir passé tellement de temps sur le simulateur. C'est difficile de se faire une idée précise après seulement deux tours mais la voiture marche vraiment bien".