Ferran Jutglà, jeune attaquant du Barça, sur le point de rejoindre le Club de Bruges ?

L'attaquant espagnol Ferran Jutglà, 23 ans, va quitter le FC Barcelone et s'engager en faveur du Club de Bruges, annonce le journaliste italien Fabrizio Romano, souvent bien informé en matière de transferts.

Ferran Jutglà, qui a essentiellement défendu les couleurs de l'équipe B du Barça la saison dernière, a disputé six matches de Liga (et deux de Copa del Rey) avec l'équipe A l'hiver dernier (avec deux buts à la clé, face à Elche et Linares). Il est également monté au jeu lors des demi-finales de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid, en Arabie Saoudite (défaite 3-2 du Barça après prolongation).

Le Club de Bruges, qui s'apprête à faire ses adieux à Noah Lang, aurait accepté de débourser cinq millions d'euros (hors futurs bonus) pour attirer dans ses filets Ferran Jutglà.