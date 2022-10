Ferran Jutglà, auteur d’une prestation XXL face à l’Atlético : "Il reste trois matches pour continuer de rêver !"

Le Club Bruges est sur un nuage. Troisième match de Ligue des Champions et… troisième victoire pour les Blauw en Zwart qui se sont imposés face à l’Atlético ce mardi soir (2-0). Déjà brillant lors de la victoire des siens à Porto (0-4), Ferran Jutglà s’est à nouveau montré déterminant face aux Colchoneros et a logiquement été élu homme du match.

"Je suis content d’avoir marqué et délivré un assist mais je suis surtout heureux de la belle prestation de l’équipe qui a appliqué à la perfection les consignes du coach. Il reste trois matches pour continuer de rêver !", a confié l’Espagnol au micro de notre journaliste Pascal Scimè. "Je me sens très bien dans cette équipe et je suis fier de ce qu’ont montré mes coéquipiers. Mais on n’est pas encore qualifiés. Ce soir, on savoure !".

Sa prestation cinq étoiles a visiblement conquis les médias espagnols, l’ancien buteur du Barça B ayant passé plus d’une demi-heure en zone mixte pour répondre aux questions des journalistes hispaniques.