Fernelmont : Action de la FGTB à la brasserie Delsart qui refuse une délégation syndicale

La FGTB Horval a mené une action ce vendredi matin devant la brasserie Delsart située dans le zoning de Fernelmont. Le syndicat digère mal le refus de l’entreprise namuroise d’accepter une délégation syndicale en son sein alors qu’elle est légalement obligatoire. Pour le secrétaire permanent Didier Pironet, les conditions sont pourtant réunies : " La Brasserie Delsart compte un peu moins de 100 travailleurs et quand on est entre 20 et 149 ouvriers, il faut un tiers au moins des travailleurs syndiqué. C’est clairement le cas ici ! "

Par ailleurs, et c’est ce qui a mis le feu aux poudres, le seul délégué désigné au sein de l’entreprise a été licencié. Pour La FGTB, c’est clairement lié à son activité syndicale. L’intéressé n’aurait reçu aucune remarque écrite et n’aurait même pas sur s’expliquer suite à ce qu’on lui reprochait.