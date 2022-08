Fernando Alonso et sa signature mouvementée chez Aston Martin : "Ca me semblait être un win-win avec Piastri"

Son futur ex-team avait annoncé, le lendemain de l'officialisation du départ d'Alonso, que son pilote de réserve Oscar Piastri serait son remplaçant. Mais l'Australien de 21 ans a tout de suite démenti.

"J'étais vraiment surpris quand j'ai découvert l'épisode Piastri. Je n'avais pas de lien avec le futur d'Oscar. Durant les négociations avec Alpine, c'est évident que le nom d'Oscar a été cité plusieurs fois. Ca me semblait être un win-win. Moi je filais vers un team qui croyait en mes qualités et Alpine avait une solution pour la situation d'Oscar. Je laissais la place à un jeune et talentueux pilote. Il allait pouvoir poursuivre son développement au sein du team", a conclu l'ancien double champion du monde, en 2005 et 2006.