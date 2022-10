Fernando Alonso bat à Singapour le record de départs en F1 avec 351 Grands Prix disputés

À 41 ans, l’Espagnol Fernando Alonso a battu dimanche le record de départs en Grand Prix de Formule 1, en partant depuis la 5e place sur la grille à Singapour, dépassant au compteur le Finlandais Kimi Raikkonen. Il a abandonné après une vingtaine de tours.

Alonso a commencé un total de 351 Grands Prix, contre 350 pour Raikkonen. Cependant, un débat existe sur ces chiffres, la Fédération internationale de l’automobile (FIA) enlevant une unité à Alonso et à Raikkonen car les deux pilotes avaient abandonné au Grand Prix de Belgique 2001 et n’avaient pas pris part au deuxième départ de la course, donné après un accident.



Le double champion du monde va encore avoir l’occasion de faire gonfler son total puisqu’il a signé un contrat pour les deux prochaines saisons avec Aston Martin.