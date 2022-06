Fernandez s’impose au Sachsenring en Moto2, chute et abandon pour Baltus

Diminué, Barry Baltus (Kalex RW Racing GP) a été contraint à l’abandon dimanche lors du Grand Prix d’Allemagne Moto2 au Sachsenring, dixième course de la saison. L’Espagnol Augusto Fernandez (Kalex KTM Red Bull Ajo) a remporté sa deuxième course de la saison.

Après avoir chuté aux essais libres vendredi, le Warétois Barry Baltus était à nouveau tombé dimanche matin lors du warm-up. S’il a pu prendre le départ de la course, il a été contraint à l’abandon après une dizaine de tours. Parti 19e, il occupait toujours cette position au moment de se retirer.

Après avoir rapidement pris les commandes de la course, Augusto Fernandez a totalement dominé ses adversaires, s’imposant avec 9 secondes d’avance sur son compatriote et équipier Pedro Acosta et le Britannique Sam Lowes (Kalex MarcVDS Racing Team).

Au championnat, l’Italien Celestino Vietti reste leader malgré sa chute mais ne compte plus que 8 points d’avance sur le Japonais Ai Ogura (Kalex Honda Team Asia) et 12 sur Augusto Fernandez.

La prochaine course aura lieu le 25 juin à Assen, aux Pays-Bas.