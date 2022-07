Fernande Dubois, laisser une trace de son histoire

Qui est cette femme ? Pourquoi ces photographies ont-elles atterri au Mundaneum ? Le mystère reste entier.

Personne au sein de l’institution ne se souvient de comment et pourquoi ces images ont atterri ici à la fin des années 90.

Est-ce que Fernande les a déposées elle-même ? Est-ce qu’elle a travaillé ici par le passé ? Est-ce qu’elles étaient glissées avec d’autres archives ?

Ce qui est certain, c’est que les photos d’anonymes sont nombreuses au Mundaneum… Et pour une fois, les légendes sur les 13 photographies de Fernande Dubois permettent de mettre des noms derrière les visages. Et ça, c’est très précieux.

Sur une première image prise en studio, on voit, une jeune femme, le visage lisse, le sourire franc, les cheveux tirés en arrière. Elle porte un col Claudine et son regard scrute les à-côtés. Au dos, une écriture fine et appliquée : "Moi, Fernande Dubois, née à Mons le 11 avril 1919. Pas encore décédée. J’ai aujourd’hui 80 ans et 8 mois."

Une photo de classe. Des très jeunes filles et garçons. Foulard ligné sur les épaules. À la troisième rangée, une tête est entourée au stylo : l’enfant au visage rond se mordille la lèvre inférieure. Au verso : “À l’école gardienne de Jemappes en 1922. Je rencontre encore d’anciens condisciples, mais beaucoup sont décédés."

Une autre photo de classe, cinq ans plus tard, au pensionnat. Des jeunes filles. Mains pliées sur les genoux au premier rang, croisées dans le dos au suivant. “Je pourrais dire les noms de toutes mes compagnes, excepté celle de la ligne de la deuxième rangée à l’extrême droite.”, écrit Fernande Dubois.

Et puis d’autres photos encore. De proches, de parents. Et ces mots de Fernande Dubois écrits et adressés à qui prendra le temps de regarder : “Lisez, je vous prie, au dos des photos pour connaître leur histoire”

Je l’imagine. À son bureau, à 80 ans et 8 mois. J’imagine sa volonté vive de laisser une trace, de raconter son histoire.