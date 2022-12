Fernand Reynaud, un symbole des Trente Glorieuses

Les gens, avec leurs faiblesses et leurs petites bassesses. C'est à l'effet de levier de la radio et de la télévision qu'il va devoir sa consécration. Fernand Raynaud fut le premier artiste français à proposer au public durant plus d'une heure, un one-man-show comique. En 1960, son " Fernand Raynaud Chaud " se jouera pendant 18 mois à guichets fermés ! Sans le savoir, Fernand Raynaud vient de lancer le concept de spectacle d'humoriste en solo.