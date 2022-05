Fernand Khnopff ou comment exprimer picturalement l’émotion qui se dégage d’une œuvre musicale

Dans En écoutant Schumann, le piano n’est visible que partiellement, à l’extrême gauche du tableau et, de la musicienne, on ne voit que la main. Par ce fait, on comprend que la musique, en elle-même, n’est plus tout à fait le centre du centre de l’œuvre.

De plus, par l’absence de l’instrumentiste, Khnopff nous dégage de ce sentiment de scène. La main est là pour nous indiquer que le piano émet un son. La production sonore, le fait de jouer de la musique, nous donne une clef de lecture et nous redirige vers l’auditrice. Car chez Knhopff, l’auditrice est le centre du tableau. Pour autant, la compréhension profonde de ce qui est dépeint sur la toile n’est possible que par la présence discrète de cette main au-dessus du clavier.

Le coup de génie de Khnopff ne réside pas uniquement en cela, mais également dans la manière dont est présentée l’auditrice. Assise, le coude posé sur l’accotoir, elle se tient le visage dans la main. Par ce geste, Khnopff semble vouloir nous cacher l’émotion de l’auditrice, mais en même temps, la position même du corps, nous en indique beaucoup plus qu’un visage sur son ressentiment, tout en nous offrant la possibilité de nous projeter, non pas dans ses pensées, mais dans ses émotions, dans son ressenti.

Si l’on ajoute à cette représentation le titre sans équivoque de l’œuvre, En écoutant Schumann, on comprend que ce qui est dépeint ici n’est pas une scène de la vie quotidienne, mais la représentation visuelle d’un élément fondamental de l’art musical du XIXe siècle, à savoir la transmission d’une émotion qui peut être à la fois universelle et individuelle par l’agencement temporel des sons. Et le plus génial dans tout cela, c’est qu’il réussit à faire ça, sans nous montrer ni l’instrumentiste, premier vecteur émotionnel, ni le visage de l’auditeur, second vecteur émotionnel.