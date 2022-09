Fermetures, hausses du prix de la bière : le secteur brassicole doit faire face à de multiples pressions

A tous les problèmes cités plus haut, vient à présent se greffer une autre menace pour le secteur brassicole. L’approvisionnement en dioxyde de carbone (CO2) est un autre problème lié au prix du gaz qui a flambé. Le CO2 est utilisé dans le secteur de la bière entre autres pour la carbonatation (pétillance) de la bière. Or, pour le produire, il faut beaucoup de gaz naturel. Un gaz dont les prix ont fortement augmenté.

Ce CO2 est obtenu avec des produits fertilisants qui ont comme produit secondaire l’ammoniac (CO2 brut). Des entreprises transforment le CO2 brut en CO2 liquide destiné l’industrie alimentaire. Cinq ou six usines approvisionnent les brasseries mais aussi la production de limonade, transport réfrigéré, dans les abattoirs, transport de vaccins, etc. Or, explique la VRT : "En raison de la flambée des prix du gaz, le plus grand producteur européen d’engrais, la multinationale norvégienne Yara, a récemment fermé ses usines à Sluiskil et à Tertre, en Belgique (province du Hainaut). Yara n’exclut pas non plus que les usines suivront. Il en résulte une pénurie de CO2."

La société aurait proposé de poursuivre sa livraison de CO2 qui, sans entrer dans les détails deviendrait un produit de fabrication secondaire et donc plus cher. "On parle de 100 euros la tonne de CO2 auparavant pour 3500 euros la tonne à présent", nous explique le directeur de la fédération des Brasseurs Belges.

Toujours sur le site de la VRT, on peut lire que la brasserie Huyghe à Melle devrait débourser jusqu’à 5 millions d’euros au lieu de 375.000 euros sur base annuelle pour ce produit, un surcoût que la société ne peut absorber et doit donc arrêter la production.

Les difficultés d’approvisionnement en CO2 concernent pour l’instant un fournisseur, mais on imagine le problème si d’autres usines devaient faire de même pour les brasseries, mais aussi pour tous les autres secteurs qui utilisent ce produit.