Fermetures de plusieurs crèches en Fédération Wallonie-Bruxelles : "Demander 1200€ aux parents, ce n’est pas tolérable"

L'administrateur de la Fédération des milieux d'accueil et de la petite enfance pointe également du doigt une réforme de 2019 qui a profondément modifié les conditions pour pouvoir gérer un lieu d'accueil de la petite enfance. "Cette réforme a posé pas mal de problèmes aux petites structures" explique Alan Keepen.

Depuis 2019, il n'est en effet plus possible de solliciter une autorisation d'ouverture en tant que personne physique indépendante. Il n'est également plus possible de conclure des conventions de collaborations avec du personnel indépendant.

Pour Alan Keepen, il s'agit là d'une double peine : "En fait, on a des milieux d'accueil qui doivent multiplier leurs tarifs par deux, voire trois dans des cas extrêmes pour pouvoir simplement se conformer aux nouvelles règles. Aujourd'hui, si l'on rajoute la crise, il faudrait demander 1200€ aux parents pour que la crèche tourne normalement. Ce n'est pas tolérable."