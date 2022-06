Fermeture temporaire du recyparc de Wasmuël par mesure de sécurité

L'intercommunale Hygea a annoncé vendredi la fermeture, par mesure de sécurité, du recyparc temporaire de Wasmuël, dans l'entité de Quaregnon. Des comportements récurrents et pénalement répréhensibles de plusieurs individus au sein du recyparc ont poussé la direction de l'Intercommunale à prendre cette décision.

"Hygea a constaté une recrudescence de la fréquence et de la gravité des incivilités sur le recyparc de Wasmuël", ont indiqué les instances de l'intercommunale dans un communiqué, précisant que les incivilités nuisent "à la sécurité de ses collaborateurs et de ses visiteurs, à la qualité de l'offre de services mais également à l'environnement par le non-respect ou le respect partiel des règles de tri". Le dispositif de contrôle actuel du recyparc sera renforcé avec, notamment, la présence aléatoire mais régulière des forces de l'ordre et d'un service de gardiennage.

La réouverture du parc est planifiée pour le mardi 7 juin aux horaires habituels.