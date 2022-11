Fermeture immédiate de plusieurs bâtiments de la Police Judiciaire Fédérale de Liège pour des raisons de sécurité

La direction de la Police Judiciaire Fédérale de Liège ferme plusieurs de ses bâtiments pour des raisons de sécurité.

La décision de fermeture immédiate a été prise à la suite d’une concertation de la Police Fédérale avec les syndicats et la Régie des bâtiments.

La semaine dernière déjà, des policiers avaient dû évacuer leurs bureaux en raison d’inquiétudes liées à la stabilité d’un bloc d’immeuble situé en façade rue Saint-Léonard. Celui-ci n’est pas concerné cette fois. Après inspection, les policiers l’ont réintégré.

La fermeture vise, d’une part, des locaux situés sur le site de Saint-Léonard mais en fond de cours. On y trouve une salle de réunion, la partie Horeca et deux divisions et demie de la PJF de Liège. La fermeture concerne, d’autre part, le site du "château", rue du Palais, où se trouve la division EcoFin. François Farcy, le directeur de la Police Judiciaire de Liège, indique que 140 personnes sont impactées.