Fermeture du tunnel de Cointe en direction du Luxembourg ce vendredi soir pour une durée de sept semaines

Ce vendredi soir, le tunnel de Cointe sera fermé en direction du Luxembourg, et ce, pour une durée de sept semaines. Il s’agit de travaux de mise aux normes et de modernisation après 23 ans de service. Ces travaux ne sont donc pas liés aux inondations de juillet 2021.

Concrètement, le tunnel sera fermé ce 7 juillet à 22 heures jusqu’au 28 août à 6 heures, en direction du Luxembourg uniquement. La fermeture concerne la zone située entre les échangeurs 35 (Avroy/Laveu) et 37 (Val Benoît/Seraing/Marche). Ces travaux nécessiteront aussi la fermeture de nuit de l’autre sens du tunnel, durant 8 jours situés entre le 1er et le 23 août. Une fermeture qui n’interviendra pas durant le week-end du 15 août.

Tout comme cela avait été le cas lors de la fermeture d’une partie de la liaison E40 – E25 l’an dernier, afin de soulager la circulation dans la cité ardente, le trafic de transit se dirigeant vers le Luxembourg devra éviter l’agglomération liégeoise et suivre les déviations mises en place. Le transit vers le sud des poids lourds de plus de 7,5 tonnes et des véhicules de plus de 6 mètres de long (caravanes et autocars) sera lui interdit dans l’agglomération liégeoise, dès les échangeurs de Loncin et de Cheratte. Enfin, les usagers en provenance de l’Allemagne (E40/A3) et des Pays-Bas (E25/A25) sont invités à poursuivre leur itinéraire sur l’E40/A3, puis sur l’E42/A15 en direction de Namur, et enfin à emprunter l’E411/A4 en direction du Luxembourg.