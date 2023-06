Fermeture du Ring de Bruxelles à Zaventem dès ce samedi 20h jusqu'à dimanche 14h

en direction du sud prend la sortie 3 Zaventem-Henneaulaan puis passe le pont via la Woluwelaan (R22) jusqu'à l'E40, complexe de raccordement Sterrebeek. La circulation en direction du nord quitte le Ring à la sortie 3 Zaventem-Henneaulaan, puis reprend la E40 après le pont.

