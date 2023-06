Fermeture du Ring de Bruxelles à Zaventem dans la nuit du 10 au 11 juin

Ce samedi à partir de 20h00 jusqu’à ce dimanche 11 juin à 14h00 le ring sera fermé à Zaventem.

Ce chantier concerne le remplacement de l’ancien pont situé Avenue Hector Henneau, devenu vétuste et dangereux par deux nouveaux ponts dressés l’un contre l’autre. La taille de l’ouvrage correspond à celle d’un demi-terrain de football, 100 mètres de long et lus de 27 mètres de large. Pour des raisons de sécurité pour les usagers et les ouvriers cette fermeture est nécessaire, en effet le pont surplombe la chaussée.

Ce qui sera réalisé sur le ring samedi durant la soirée et la nuit est un véritable exploit technique.

Lydia Peeters, ministre de la mobilité flamande

Le chantier a débuté en avril 2021 pour se terminer au mois d’avril 2024.