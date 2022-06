Fermeture du recyparc de Wasmuël pour incivilités : des rondes de police et un vigile assureront la sécurité à la réouverture

Le recyparc de Wasmuël (Quaregnon) rouvrira ses portes mardi après être resté fermé ces derniers jours. Ce sont les comportements d’usagers du recyparc qui avaient contraint la direction de l’intercommunale Hygea à prendre la décision de fermer le site temporairement.

Ce n’est pas la première fois que le recyparc de Wasmuël rencontre des difficultés avec certains de ses utilisateurs. Il s’agit de personnes, une minorité explique la direction, qui ne respecte pas les règles du recyparc, notamment les consignes relatives au tri. "Pour une fraction très réduite, mais qui pèse lourd dans la balance, nos collaborateurs sont confrontés à des remarques appuyées, voire assez fortes, voire parfois à de la violence", a expliqué à la RTBF Jacques De Moortel, Directeur de l’intercommunale Hygea. "Nous avons connu une recrudescence des incivilités, à la fois en fréquence et en gravité, qui met à mal notre personnel", a ajouté Jacque De Moortel.

"Ce n’est pas un phénomène uniquement sur la commune de Quaregnon et à Wasmuël plus précisément", réagit Damien Jenart, le bourgmestre de Quaregnon. "Il s’agit de gens qui arrivent avec le coffre rempli et qui se disent qu’ils jettent tout dans un container. Mais non, le personnel est là pour assurer un certain tri des encombrants et dire que ça va dans un container ou dans un autre. Ce n’est pas forcément compris par les visiteurs", a constaté Damien Jenart au micro de la RTBF.