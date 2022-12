Fermeture du Makro à Alleur: 218 travailleurs perdent leur emploi

Ce matin, chez Makro, les clients font leurs courses, comme d'habitude. Ils sont au courant que le magasin fermera ses portes définitivement le 30 décembre prochain. "C'est malheureux parce que c'est beaucoup de pertes d'emplois" regrette un client. "C'est un magasin qui marchait très bien. On verra l'avenir. J'habite ici dans le quartier et je suis un peu déçu car c'était une facilité. J'ai été indépendant pendant des années et c'était bien pour nous". "Il y a des choses ici, notamment au drive-in, qu'on ne trouve pas dans la région, surtout à ce prix-là. Et il y a une qualité qui était là et qu'on n'aura pas" ajoute cet autre client.

218 emplois perdus à Alleur

Le site d'Alleur emploie 218 travailleurs qui vont perdre leur emploi. Des indemnités seront versées mais elles sont insuffisantes aux yeux des collaborateurs de l'entreprise. "Si je prends mon cas, ça fait plus de 36 ans que je suis ici" explique José Bayon, délégué syndical CNE. "En brut, Makro me devait un peu plus de 90.000 euros, et je vais me retrouver avec 30.500 euros bruts. La différence est de taille."