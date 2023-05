Fermeture du centre de jour de DoucheFLUX pour des raisons de sécurité et de personnel

L’ASBL DoucheFLUX a annoncé la fermeture exceptionnelle de son centre de jour situé à proximité de la gare du Midi à partir de ce jeudi et jusqu’au 10 mai inclus pour des raisons de sécurité et d’un manque de personnel encadrant pour gérer les situations de plus en plus compliquées du quotidien, indique l’association dans un communiqué.

Les incidents mettant en danger la sécurité du personnel et des bénéficiaires se sont en effet multipliés ces derniers mois dans les installations du centre de jour de DoucheFLUX situé rue des Vétérinaires, explique l’association qui accueille des personnes en situation de précarité, dont des jeunes en errance. Cette fermeture ne constitue toutefois pas une première dans le secteur, note l’ASBL, pour qui ces situations sont révélatrices de problématiques plus larges à Bruxelles. Elle pointe notamment "le sous-financement et la saturation des structures d’accueil, l’épuisement des travailleurs et travailleuses mais aussi le manque de logements abordables, l’aggravation des problématiques de consommation d’alcool et de drogues parmi le public…". L’association invite dès lors tous les acteurs concernés à mener une réflexion au niveau territorial, afin d’améliorer la réponse aux besoins de ce public vulnérable ainsi que la sécurité du personnel qui l’accompagne au quotidien.