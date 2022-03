Fermeture des ports européens aux bateaux russes : quels enjeux pour l’Union européenne ?

En termes de commerce avec la Russie, "le poids d’une telle décision ne serait pas le même pour tous les États-membres européens non plus", analyse Louis le Hardÿ de Beaulieu, professeur à l’Institut de sciences politiques Louvain-Europe. À cet égard, l’Allemagne pourrait être fortement touchée, elle qui a eu comme premier partenaire commercial maritime la Russie en 2021. L’an passé, ce sont ainsi plus de 24 millions de tonnes de marchandises que les deux pays ont échangées via la mer. Cela représente 9% du total des marchandises qui arrivent dans les ports allemands. "Il est donc clair que pour certains pays, la mesure peut paraître plus sensible que pour d’autres".

Sur ce dossier cependant, et à l’image du Royaume-Uni, "un État-membre pourrait agir seul", nuance celui qui est aussi membre de l’Académie Royale de Marine de Belgique. "Mais une telle mesure a bien sûr plus de poids si elle est prise au niveau européen. Au sein du Conseil, on préférera donc certainement attendre que la pression devienne trop grande pour que tout le monde soit d’accord de prendre la décision. De manière à éviter de fragiliser le consensus actuel qui reste fragile."