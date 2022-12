Fermeture des marchés de Noël : à Namur et à Ciney, le bilan est positif bien que contrasté

La fin de l’année approche et l’ambiance de Noël s’estompe progressivement. Les guirlandes vont s’éteindre, les sapins se dégarnir. Et les marchés de Noël seront bientôt tous fermés.

Au marché de Noël de Namur par exemple, il ne reste que quelques jours aux visiteurs pour en profiter, et aux exposants pour tenter d’atteindre un chiffre d’affaires convenable. Selon certains des 80 commerçants en effet, bien que le marché de Noël ne soit pas encore terminé, le bilan est mitigé : "Ce n’est pas la catastrophe, mais nous sommes tout de même en dessous de nos objectifs", témoigne l’un des marchands qui continuera à tenir son cabanon jusqu’à la fin de l’année.

Mais, la plupart des marchés de Noël ne restent pas ouverts jusqu’à la Saint-Sylvestre. C’est le cas du marché de Ciney où, pour Anne Pirson, la première échevine, le bilan est déjà fait, et il est même plus positif que ce que la ville imaginait : "Malgré le fait qu’on a étalé les festivités sur 10 jours au lieu de 5, et que les allées ont été agrandies, la foule était présente. La plupart des visiteurs venaient de la région, mais également d’ailleurs en Belgique, et même de l’étranger."