Fermeture des magasins Makro : le Setca dénonce une "escroquerie sociale"

Les portes des magasins Makro se fermeront à 15 heures ce vendredi. Près de 1400 travailleurs seront donc sur le carreau, sans autre indemnité que le fonds de fermeture. L’entreprise s’étant déclarée en faillite, elle bénéficie de la loi de procédure de réorganisation judiciaire, la PRJ. Une procédure qui offre quelques mois de répit aux entreprises pour se relancer et envisager l’avenir. Elle permet notamment de geler ses créances pendant quelques mois vis-à-vis de banques, de fournisseurs ou de clients. Le temps de trouver la meilleure solution pour poursuivre l’activité.

On peut tout à fait dire que nous sommes dans une escroquerie sociale complète

Si cette procédure est une aide précieuse pour les petites entreprises en difficulté, elle permet, selon Alain Goelens, secrétaire permanent à Charleroi, aux grosses multinationales d’exploiter une faille pour éviter de payer des indemnités aux travailleurs : "On peut tout à fait dire que nous sommes dans une escroquerie sociale complète", explique Alain Goelens.

"Quand le groupe Metro vend à Bronze Properties, un fonds d’investissement en juin dernier, il se dédouane de toute responsabilité sociale alors qu’il a des travailleurs qui ont des 30,35, 40 ans de carrière. Un mois et demi plus tard, le fonds lance à son tour une procédure en réorganisation judiciaire qui le dédouane aussi automatiquement de ses responsabilités sociales. Et donc au final, les travailleurs se retrouvent aujourd’hui sans préavis, sans rien, tout va être payé par la collectivité via le fonds de fermeture et le chômage et donc pour nous, c’est de l’escroquerie."