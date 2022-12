Fermeture de Makro Belgique : "C'est terminé après 32 ans de carrière"

Ce vendredi 30 décembre, à 15h, les 6 magasins Makro du pays fermeront définitivement leurs portes, laissant près de 1400 travailleurs sur le carreau. Des travailleurs pour la plupart engagé depuis de nombreuses années.

Nous avons rencontré Geneviève, embauchée en 1987 au Makro d'Alleur, en région liégeoise. Elle ne réalise toujours pas. "Je ne me vois pas quitter le magasin, je me vois encore faire 10 ans aux caisses. C'est magique, voir des gens... Les clients nous tirent vers le haut".

Fière d'entrer chez Makro

Pour beaucoup, travailler pour cette enseigne était une fierté. Geneviève considérait Makro comme une institution : "Je n'avais pas une grande qualification, j'étais fière d'entrer chez Makro, c'était quelque chose d'important, encore maintenant, je remercie d'ailleurs mon patron de l'époque de m'avoir embaucher".

A l'arrière du magasin, on trouve la sortie des employés. Patrice passe cette porte pour la dernière fois de sa vie, non sans émotion : "Je termine ma journée, c'est fini pour moi, je ne viens plus du tout, c'est terminé après 32 ans de carrière, je suis arrivée en mai 1990. Et voilà, je vais devenir chômeur. J'aurais pu encore rester 8 ans jusqu'à ma pension".

Des collègues devenus des amis

Dans le magasin, l'ambiance est naturellement lourde : "Ce qui va me manquer, c'est le boulot, les collègues qui sont devenus des amis. J'ai d'ailleurs rencontré ma femme ici. C'est dur de laisser toute cette vie derrière soi". "Je suis très triste", ajoute Geneviève, "Je vais quitter ce pourquoi je me lève le matin, les clients, les collègues, j'ai peur de rester coincée chez moi, de vieillir d'un coup".

Rien que dans ce magasin, 218 personnes perdront leur emploi.