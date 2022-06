Fermeture de Logistics Nivelles : le personnel approuve le plan social, la CGSLB maintient quelques réserves

Une large majorité du personnel de Logistics Nivelles (68,3%) a voté mardi en faveur du plan social âprement négocié ces derniers mois entre syndicats et direction. Les travailleurs licenciés recevront 30 ou 40% de plus que l’indemnité légale.

"Il y a un soulagement d’être arrivé au bout, explique Didier Lebbe, permanent CNE, le syndicat majoritaire dans l’entreprise. Mais il y a quand même une certaine amertume. On avait en face de nous une direction intransigeante, rigide. Ils nous ont expliqué pendant neuf mois qu’ils avaient un budget et qu’ils ne pourraient pas l’augmenter. Ils ont pu l’augmenter un tout petit peu mais par rapport aux moyens dont ils disposent, on est quand même un peu déçu."

Logistics prépare les palettes de marchandises pour les magasins Carrefour. Mais dans quelques mois, toute activité aura donc cessé.

"La direction nous a confirmé qu’elle fermerait le département de l’épicerie en septembre et que le département frais serait terminé en octobre, poursuit Didier Lebbe. Donc en novembre, il n’y aura plus d’activité sur le site de Logistics Nivelles."