Fermeture de la E40 dans les deux sens entre Alost et Erpe-Mere

Depuis quelques jours, des travaux ont débuté sur la E40 entre Alost et Erpe-Mere neutralisant la bande d'arrêt d'urgence en direction de Gand. Ce chantier se déroule en plusieurs phases dont une impliquant une fermeture totale de la chaussée dans les deux sens.



Le Vlaams Verkeerscentrum nous a confirmé que cette fermeture aura lieu entre ce samedi 19 novembre 22h00 et dimanche 20 novembre 12h00.



Un itinéraire de déviation obligatoire sera mis en place afin d'éviter ce tronçon durant ce week-end.



En venant du littoral, vous serez déviés via la sortie 18 "Erpe-Mere" afin de rejoindre la N46 (Oudenaardsesteenweg) puis la N9 (Gentsteenweg) à hauteur de Vijfhuizen. Vous rejoindrez ensuite la E40 vers Bruxelles via le Ring d'Alost (R41).



En venant de Bruxelles, l'itinéraire se fera dans le sens inverse : prendre le Ring d'Alost via la sortie 19 "Alost" et retrouver la Nationale 6 jusqu'à l'échangeur de Vijfhuizen. De là, vous reprendrez la Nationale 46 pour rejoindre la E40 vers Gand.



Prudence donc si vous devez rejoindre la mer ce week-end !





La dernière phase de ce chantier prendra fin le lundi 28 novembre en fonction des conditions météorologiques.







Témoin d'un embarras de circulation ? Contactez notre call-center Mobilinfo au numéro gratuit : 0800/48.400.