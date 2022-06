Fermeture de l'espace aérien pour l'avion de Lavrov : le Kremlin dénonce un "acte hostile", Lavrov dénonce une mesure "inconcevable"

"Si une visite du ministre russe des Affaires étrangères est perçue en Occident comme une quasi-menace planétaire, cela veut apparemment dire que tout va très mal là-bas", a plaisanté Sergueï Lavrov, lors de sa conférence de presse.

Il a ajouté avoir invité le chef de la diplomatie serbe Nikola Selakovic à se rendre en Russie "dans les plus brefs délais".

"Personne ne pourra détruire nos relations avec la Serbie", a-t-il souligné.

Le vice-président du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, Konstantin Kossatchev, a dénoncé lundi une "démarche de l'Otan" dirigée "contre la Russie en tant qu'Etat et la Serbie en tant qu'Etat" et réclamé une "réaction commune et extrêmement sévère" qui se traduirait "par des actions pratiques, concrètes".

Pour sa part, Sergueï Lavrov a assuré que la Russie n'allait pas suivre l'exemple de ses "partenaires occidentaux". "En ce qui concerne d'éventuelles ripostes, on ne va pas faire quoi que ce soit qui risque de compliquer davantage les liens entre les peuples".