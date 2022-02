Fermeture de l'E42 à Héron suite à un accident et E40 fermée à Barchon

Un accident impliquant un camion ADR (transportant des matières dangereuses) s'est produit sur l'E42 Liège -Namur au km 34, à hauteur de Héron.

Au moins cinq poids lourds seraient impliqués dans l'accident.

La chaussée reste fermée vers Liège au niveau de la sortie 9 "Andenne". Près de deux heures de files !

Il faut suivre la N921 ensuite la N643 pour rejoindre l'E42 à Lavoir.

Attention, accident sur l'itinéraire de déviation : dans le centre de Héron (Chaussée de Wavre) direction Lavoir : débris + mazout sur la chaussée !!

Le risque d'incendie est bien présent car il y a fuite de carburant.

Une vingtaine de véhicules de secours sont sur place.

Evitez le secteur !

Gros soucis aussi sur l'E40

Suite à un autre accident qui s'est produit sur l'E40 à hauteur de Barchon celui-ci, l'E40 est fermée en direction de Bruxelles. On note toujours 7 km de files entre Welkenraedt et Battice. Plus d'une heure de files. Vous êtes invités à suivre la déviation par la sortie 37 "Herve". Il y a des répercussions sur l'E42 en venant de Saint-Vith depuis Dison sur 5 km. 1h à rajouter à votre temps de parcours. Gros embarras de circulation sur les axes de déviation !