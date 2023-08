Fermeture de l’aéroport de Catane en raison d’une éruption de l’Etna

Les vols ont été annulés lundi matin à l’aéroport de Catane, en Sicile, en raison d’une éruption de l’Etna, l’un des volcans les plus actifs au monde, ont annoncé les autorités aéroportuaires. Les vols et départ et à l’arrivée de l’aéroport ont été suspendus jusqu’à 13 heures.

"En raison d’une éruption de l’Etna […] tous les départs et arrivées sont annulés jusqu’à 13 heures", a annoncé l’aéroport sur X, ex-Twitter, demandant aux passagers de s’adresser à leur compagnie aérienne pour davantage d’informations.

Culminant à 3324 mètres, l’Etna est le plus haut volcan actif d’Europe. Il est souvent entré en éruption au cours des 500.000 dernières années.

L’an dernier, environ 10 millions de passagers ont transité par l’aéroport international de Catane, qui dessert la partie orientale de la Sicile, l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Italie.