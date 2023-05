Fermeture d’une partie du boulevard de la Sauvenière dès le 1er juin à Liège

Mieux vaut le savoir, il va encore y avoir un changement important pour la circulation dans le centre-ville de Liège à partir de ce jeudi 1er juin, jusqu’à fin août. En cause : le chantier du tram. Il ne sera plus possible d’emprunter le boulevard de la Sauvenière en direction de l’Opéra à partir de la rue de la Montagne. Dans le même temps, à partir du lundi 5 juin, la rue Joffre, celle qui passe devant la Fnac, va être mise en sens unique dans le sens Place St-Lambert vers le boulevard de la Sauvenière. Pour cette rue, il s’agit de sa configuration définitive.

En ce qui concerne le Boulevard de la Sauvenière : L’emprise du chantier du boulevard de la Sauvenière entre la place Verte et la rue de la Montagne basculera côté Opéra. En venant du boulevard d’Avroy, à partir de la rue de la Montagne, il ne sera provisoirement plus possible de continuer tout droit sur le boulevard de la Sauvenière vers l’Opéra. Une déviation temporaire sera mise en place via la place Xavier-Neujean et la rue Hamal pour rejoindre le rond-point de l’Opéra. Cette déviation sera également empruntée par les bus de la ligne n°1 et n°48. Afin de garantir la fluidité du trafic et d’assurer le passage des bus, il est essentiel de respecter les zones de stationnement autorisées. Les commerces et les parkings Neujean, Central Park et Opéra resteront accessibles.