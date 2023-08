Fermeture complète de l'E42 entre Houdeng et Manage pendant 10 jours

L'autoroute E42 entre Houdeng et Manage, en direction de Namur, sera fermée pendant environ dix jours pour la réfection de son revêtement, grâce à une déviation autoroutière mise en place via le triangle formé par l'E19, l'A501 et l'E42.



Les travaux se concentreront sur environ 5 kilomètres de route. Pendant la période du 11 au 24 août, les équipes travailleront sans relâche, 7 jours sur 7.