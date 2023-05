Fermes pédagogiques, vignobles, gîte à la ferme : face aux crises, les agriculteurs se diversifient

On le sait, la vie n’est pas toujours rose pour les agriculteurs chez nous. Météo capricieuse, augmentation des prix de l’énergie et difficultés d’accès aux terres agricoles : la vie à la ferme n’est pas toujours simple. Les nouvelles générations hésitent de plus en plus à suivre les pas de leurs parents et à reprendre les exploitations.

C’est notamment le cas à Sivry-Rance dans le Hainaut où Camille Lobet élève des bêtes depuis plus de 40 ans : "Lorsque mon fils travaillait avec moi on avait un troupeau de vaches laitières et un troupeau de vaches viandeuses. Lorsqu’il a choisi de faire un autre métier, on s’est retrouvé seuls avec mon épouse et on a supprimé le troupeau laitier".

Face aux différentes crises du secteur et au changement climatique, Camille a donc décidé de s’adapter et de diversifier ses activités en créant notamment une ferme pédagogique. "On s’épanouit beaucoup plus avec cette diversification. On n’est moins aigu sur certaines choses parce qu’on apprend énormément aussi des gens" explique l’agriculteur.